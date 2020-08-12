На Закарпатье в озере утонул 4-летний мальчик.

В городе Берегово Закарпатской области на искусственном озере утонул 4-летний мальчик.

Об этом сообщило издание Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Как стало известно, мальчик пошел со своей матерью на озеро, чтобы помыть ковер. 4-летний ребенок оступился и упал в воду. К сожалению озеро искусственное, а поэтому глубина сразу же достигала нескольких метров.

Ребенка сразу же бросились спасать прохожие. Однако уже в реанимационном отделении больницы ребенку констатировали смерть от утопления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 9 августа, на Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик. Скорая прибыла на место происшествия через три минуты, но успела лишь констатировать биологическую смерть ребенка.