На Закарпатье у трех человек после ДТП случайно нашли коронавирус

В трех пострадавших в ДТП с маршруткой обнаружили COVID-19

У трех пострадавших в ДТП с маршруткой, которая перевернулась на трассе между Ужгородом и Мукачево в Закарпатской области, обнаружили коронавирусную инфекцию (COVID-19).

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Как сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола, по процедуре, всем, кого привозит скорая в больницу во время госпитализации, делают экспресс-тест на коронавирус.

"У всех трех пострадавших, которых привезли в ЦГКБ Ужгорода, такой тест оказался положительным. Их сразу изолировали и взяли биоматериалы для лабораточного тестирования", – говорится в сообщении.

Все, кто контактировал с пострадавшими, а также оказывал помощь после ДТП, должны обратиться к семейным врачам и сдать тест в момент 7-14 дней после контакта. Это касается и двух экипажей полиции, и четырех экипажей скорой помощи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня на трассе Киев-Чоп, возле села Среднее Закарпатской области, перевернулась маршрутка сообщением "Ужгород-Хуст". По неофициальным данным, погибла одна женщина, еще по меньшей мере шесть человек травмированы.