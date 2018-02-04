На Закарпатье туристы наткнулись на шокирующую находку: опубликованы фото

В селе Луги Раховского района Закарпатской области туристы нашли остатки дикой косули.

Об этом сообщают "Новини Закарпаття".

Люди наткнулись на труп животного на территории гослесфонда ГП "Раховское лесное опытное хозяйство", которое использует Общество охотников и рыболовов "Гринвуд" для охотничьих угодий. Вероятнее всего, косуля погибла от рук браконьеров.

Граждане были поражены увиденным и утверждают, что браконьерство могли совершить только те лица, которые свободно с оружием посещают лес, ведь сейчас везде снежный покров и браконьеров поймать очень просто.

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