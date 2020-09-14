На Закарпатье "шестерка" устроила смертельное ДТП на остановке. Фото

В понедельник, 14 сентября, рано утром в селе Луково вблизи Иршавы Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 2106 выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки.

От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте.

Установлено, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир – 34-летний односельчанин водителя.

Сейчас следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В ходе досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ДТП за годы независимости погибло более 170 000 человек.

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