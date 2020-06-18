На Закарпатье сфотографировали мальчика, названного в честь Зеленского

Журналист побывал в семье, где новорожденному дали имя Зеленский. Его мать Маргарита рассказала, почему решила назвать сына именно так.

Ролик с визитом к семейству опубликовал на своем YouTube-канале Виталий Глагола. Он рассказал, что маленький Дьопйош Зеленский Евгеньевич живет в таборе ромов на окраине Ужгорода.

Родился малыш 23 марта 2020 года в семье матери-одиночки Маргариты. По её словам, она планировала назвать так сына, еще будучи беременной.

"Я была беременна, давно планировала назвать в честь имени. Я горжусь тем, что он – Зеленский. Мне это понравилось, что нет в городе такого имени", – поделилась она.

Дьопйош Зеленский Евгеньевич Telegram-канал Виталия Глаголы

Помимо Зеленского, у Маргариты есть еще пять детей: Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. Все они живут в однокомнатном доме и планируют построить вторую комнату – за полученные от государства деньги, которые им дали за рождение ребенка.

По словам лидера ромской общины Мирослава Горвата, у их народа давно принято давать детям имена знаменитостей.

"Это всегда так было, ромы всегда использовали популярные имена и фамилии. Раньше давали имена из индийских фильмов, знаменитых политиков, музыкантов. Используя эти имена, люди верят, что это приносит удачу", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области в мае 2020 одному из новорожденных мальчиков дали имя Зеленский.