На Закарпатье родственник изнасиловал 11-летнюю девочку: СМИ раскрыли первые подробности

В Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

Сообщение о происшествии поступило в полицию ночью, 10 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области, передает ТСН.ua.

С пострадавшим ребенком сейчас работают психологи, ее не госпитализировали, но назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Как пишет Mukachevo.net, насильник является родственником девочки. Впрочем, в полиции раскрывать детали дела и комментировать эту информацию из этических соображений отказались, ведь пострадавшая – несовершеннолетняя. Также известно, что об изнасиловании правоохранителям сообщили не родители ребенка, но кто заявил в полицию в пресс-служба отказались уточнить.

"Насильника уже задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания", – рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК (принуждение к вступлению в половую связь лица, не достигшего 14 лет). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах 31 июля местные жители в районе ул. Добровольной перекрыли железную дорогу – они требовали от полиции расследовать случай с изнасилованием 6-летнего мальчика группой подростков.