На Закарпатье произошли потасовки на КПП между пограничниками и заробитчанами. Стянуты силовики

На контрольно-пропускном пункте "Тиса" на Закарпатье 31 мая произошли потасовки между заробитчанами и пограничниками. На место стянули силовиков, которые перекрыли движение.

Об этом своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола в (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Там водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас стоит 50 неоформленных бусов", – пишет он.

Схватки возле КПП "Тиса"

По его словам, на место потасовки уже стянули все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов, которые на авто и со щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска "Тиса".

Схватки возле КПП "Тиса"

"По моей информации, предыстория такова: раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины 500€ с автобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене 1€/кг, а те отказываются", – пояснил журналист

Глагола добавил, что с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры же не запускают никого на территорию своего КПП.

Схватки возле КПП "Тиса" apostrophe.ua

Он также подчеркнул, что 30 мая во время селекторного совещания с Зеленским президент призвал все службы "не идти на уступки". Единственное условие – якобы растаможка товара.

Схватки возле КПП "Тиса" t.me/VGlagola

Схватки возле КПП "Тиса" apostrophe.ua

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше при попытке пересечь границу с Чехией задержали 33 украинцев и двух чехов, которые хотели избежать прохождения обязательного 14-дневного карантина.