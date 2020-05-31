На Закарпатье произошли потасовки на КПП между пограничниками и заробитчанами. Стянуты силовики
На контрольно-пропускном пункте "Тиса" на Закарпатье 31 мая произошли потасовки между заробитчанами и пограничниками. На место стянули силовиков, которые перекрыли движение.
Об этом своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола в (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Там водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас стоит 50 неоформленных бусов", – пишет он.
По его словам, на место потасовки уже стянули все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов, которые на авто и со щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска "Тиса".
"По моей информации, предыстория такова: раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины 500€ с автобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене 1€/кг, а те отказываются", – пояснил журналист
Глагола добавил, что с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры же не запускают никого на территорию своего КПП.
Он также подчеркнул, что 30 мая во время селекторного совещания с Зеленским президент призвал все службы "не идти на уступки". Единственное условие – якобы растаможка товара.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше при попытке пересечь границу с Чехией задержали 33 украинцев и двух чехов, которые хотели избежать прохождения обязательного 14-дневного карантина.