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31 мая • обновлено в 12:26
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На Закарпатье произошли потасовки на КПП между пограничниками и заробитчанами. Стягивают силовиков

1.6т
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На контрольно-пропускном пункте "Тиса" на Закарпатье 31 мая произошли потасовки между заробитчанами и пограничниками. Из-за этого правоохранители перекрыли движение.

Об этом своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола в (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Там водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас стоит 50 неоформленных бусов", – пишет он.

Схватки возле КПП "Тиса"

Схватки возле КПП "Тиса"

По его словам, на место потасовки уже стянули все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов, которые на авто и со щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска "Тиса".

Схватки возле КПП "Тиса"

Схватки возле КПП "Тиса"

"По моей информации, предыстория такова: раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины 500€ с автобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене 1€/кг, а те отказываются. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры не запускают никого на территорию своего КПП", – пояснил журналист.

Схватки возле КПП "Тиса"

Схватки возле КПП "Тиса"

apostrophe.ua

Он подчеркнул, что 30 мая во время селекторного совещания с Зеленским президент призвал все службы "не идти на уступки". Единственное условие – якобы растаможка товара.

Схватки возле КПП "Тиса"

Схватки возле КПП "Тиса"

t.me/VGlagola

Схватки возле КПП "Тиса"

Схватки возле КПП "Тиса"

apostrophe.ua

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Автор
Марина Лисничук
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