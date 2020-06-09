На Закарпатье планируют создать "венгерский" район: указана скрытая угроза для Украины

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, у которых говорится о появлении Береговского района.

Как отмечает писатель Андрей Любка, так украинская власть пошла на первые уступки Будапешту. Об этом он написал в рубрике "Точка зрения" на сайте "Радио Свобода".

По его словам, теперь большинство населения в новом районе будет говорить на венгерском, так как расположен он фактически возле границы с Венгрией.

На Закарпатье планируют создать "венгерский" район

При этом известно, что венгры десятилетиями просили у Украины создать отдельную административную единицу на Закарпатье. Помимо этого, пропагандировали признание культурной автономии и выступали за появление особого "венгерского избирательного округа" на выборах в Верховную Раду.

"Ни одна украинская власть (даже Януковича!) на такие уступки не шла, понимая все потенциальные угрозы для стабильности региона и национальной безопасности. В проектах децентрализации эксперты отмечали, что укрупнять районы по этническому признаку – большая ошибка. И, например, Береговский район предлагали объединить с Иршавским или Мукачевским, то есть приобщить населенные пункты с украинским населением. Позицию экспертов не учли", – пишет Любка.

Он подчеркнул, что создание Береговского района не расценивается как трагедия для Украины, но является недопустимой ошибкой. По мнению писателя, такая административная единица может стать причиной многих проблем.

"Еще важнее осознать тот факт, что создание Береговского района является проблемой не только для Закарпатья. Появление отдельных "этнических" районов может запустить процесс создания таких административных единиц по всей Украине", – считает Любка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье вновь разгорелся скандал из-за Венгрии. На одном из сельсоветов в Мукачевской объединенной территориальной громаде вывесили венгерский триколор. Подобные действия уже неоднократно становились причиной расследования полицией, но ситуация не улучшается.