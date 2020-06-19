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На Закарпатье парень с COVID-19 требовал пропустить его через границу

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Общество
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Парень с COVID-19 пытался пересечь границу Украины

Парень с COVID-19 пытался пересечь границу Украины

На Закарпатье 20-летний житель села Кушница хотел уехать на заработки в Словакию с позитивным тестом на COVID-19. Из-за этого пограничников, которые его проверяли, отправили на самоизоляцию.

Как рассказал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, накануне выезда на заработки парень сделал ПЦР-тест на коронавирус – его негативный результат позволяет пересечь границу со Словакией.

Однако у него тест был позитивный, что парень сам и подтвердил во время проверки пограничниками на пункте пропуска Малый Березный-Убля. Как оказалось, он думал, что позитивный тест означает отсутствие болезни.

"Показал он этот тест, ему говорят, что парень, у тебя позитивный ПЦР-тест, ты не можешь ехать никуда и у тебя есть COVID. На это парень возразил и сказал: так у меня позитивный ПЦР-тест, это значит, что это хорошо, позитив – это хорошо, а негатив – это плохо, я это знаю с детства. Не придумывайте ничего и пустите меня на заработки", – рассказал журналист.

На Закарпатье парень с COVID-19 пытался пересечь границу

На Закарпатье парень с COVID-19 пытался пересечь границу Telegram-канал Виталия Глаголы

В итоге молодого человека на скорой увезли в ужгородскую больницу, где поместили в коронавирусное отделение, а пограничников, что дежурили в ту ночь, отправили на 14-дневную самоизоляцию.

Также журналист добавил, что в лаборатории парня предупредили о необходимости нахождения дома, однако тот их не прислушался.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области двое украинцев перелезли через забор во время брифинга начальства Государственной пограничной службы.

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