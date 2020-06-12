На Закарпатье непогода потопила целое село: повреждены десятки домов. Фото и видео

В селе Приборжавское Иршавского района на Закарпатье мощные ливни вызвали локальные потопы.

Как сообщили на странице в Facebook Должанской объединенной территориальной общины, дождь с градом привел к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушил 4 мостовые переходы.

Кроме того, подтоплено 100 метров береговой линии потока Мочарный, а на улице Монастырской повреждено дорожное покрытие протяженностью около 2 километров.

Непогода на Закарпатье

"В связи с ситуацией, сложившейся распоряжением сельского головы Виктора Симканича создана комиссия по обследованию последствий стихии и нанесенного ущерба", – отметили в ОТГ.

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье Facebook / Должанская объединенная территориальная община

В то же время непогода на западе Украины, не обошла и Черновицкую область – здесь выпал град величиной с куриное яйцо, сообщила журналистка Анна Вакарчук в Facebook.

"Дождь с градом наделали беды сегодня на Новоселиччине. Потери пока подсчитывают, а наши читатели уже рассказывают о "граде с куриное яйцо в Шишковцах, Довжке, Бресте, Малиновке", – говорится в сообщении.

А в Довжке, по словам женщины, говорят о продырявленных из-за непогоды крышах.

Град в Черновицкой области Facebook / Анна Вакарчук

Град в Черновицкой области Facebook / Анна Вакарчук

Facebook / Анна Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня, во Львове во время урагана погибла 28-летняя женщина – на ее дом упало дерево.