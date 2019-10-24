Пронзительно завывал: маленький песик спас украинца от смерти. Фото

В Закарпатской области благодаря собаке, которая не отходила от хозяина, работнику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти мужчину без сознания.

Как сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Закарпатской области, мужчине стало плохо в лесу во время сбора грибов (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что 20 октября, в свой выходной, специалист Савеловского районного отдела Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Антон Тарасов вместе с детьми пошли на "тихую охоту" в лесной массив вблизи села Дусино. В какой-то момент спасатель услышал пронзительный лай и странные звуки, доносившиеся где-то рядом. Когда он подошел ближе, то увидел на земле без сознания мужчину, рядом с которым бегал и пронзительно завывал маленький песик.

На Закарпатье маленькая собака спасла хозяина от смерти zk.dsns.gov.ua

Спасатель сразу же вызвал медиков и коллег из спасательной части г. Свалява, после чего бросился оказывать первую доврачебную помощь мужчине и сумел привести его в чувство.

По прибытии спасателей Антон вместе с коллегами на носилках доставили пострадавшего к ближайшей автодороги, где уже ждали врачи экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего в Свалявскую центральную районную больницу.

На Закарпатье маленькая собака спасла хозяина от смерти zk.dsns.gov.ua

По предварительной информации, мужчина находится в больнице. Его состояние стабильное.

Добавим, что в течение всего времени собака ни на минуту не оставлял своего хозяина и всячески пытался помочь в его выздоровлении.

На Закарпатье маленькая собака спасла хозяина от смерти zk.dsns.gov.ua

На Закарпатье маленькая собака спасла хозяина от смерти zk.dsns.gov.ua

На Закарпатье маленькая собака спасла хозяина от смерти zk.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне собака породы чихуахуа спасла от смерти своего хозяина, который пытался покончить с собой.

Напомним, что недавно в украинцев вызвал восторг собака-патриот, который завывает в ритм гимна Украины, доносящегося из динамиков. Украинский гимн собака подпевает почти каждое утро.

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