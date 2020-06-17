На Закарпатье ливень разрушил мост на пути к границе с Польшей

Общество 15:45, 17.06.2020 Обновлено: 16:04, 17.06.2020

Во вторник, 16 июня, после сильной грозы с ливнем потоки воды разрушили мост, который ведет к пункту пропуска Лубня-Волосатое на границе с Польшей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров. Чиновник отметил, что это важный инфраструктурный объект.

По словам главы области, мост необходимо восстановить в кратчайшие сроки, поскольку он ведет на пункт пропуска к границе, а обрушение может стать препятствием для развития туризма в регионе.

Мост не дождался планового ремонта всего месяц
Facebook Алексея Петрова

Местные жител сказали, что мост уже давно находился в аварийном состоянии, и его якобы собирались отремонтировать через месяц.

Алексей Петров пообещал, что мост отремонтируют
Facebook Алексея Петрова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Днепр обрушился бетонный мост.

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