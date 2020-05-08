На Закарпатье коронавирус вспыхнул в интернате: десятки больных

В Перечинской ОТО в Закарпатской области произошла вспышка коронавирусной инфекции в школе-интернате.

Обнаружили 26 случаев заражения. Об этом сообщил председатель Перечинской ОТО Иван Погориляк в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Перечинской ОТО выявлено 26 больных лиц с коронавирусом, 5 человек из села Заричево и 21 – из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей", – поделился Погориляк.

На Закарпатье коронавирус вспыхнул в интернате 112 Украина

По словам главы Перечинской ОТО, большинство из этих больных имеют легкое течение заболевания. 5 человек госпитализированы.

Отметим, по состоянию на 8 мая на Закарпатье в 644 человек установлен диагноз COVID-19.

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