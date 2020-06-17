На Закарпатье из-за вспышки COVID-19 решили ужесточить карантин

Юрий Сергиенко Общество 00:16, 18.06.2020 Обновлено: 00:34, 18.06.2020

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Закарпатье ухудшилась, на въезде в область 18 июня установят блокпосты, а также усилят карантинные меры.

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Как сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, в области установлен антирекорд – за сутки заболели 82 человека.

Из-за вспышки коронавируса на въезде в область, а также на въездах и выездах в отдельных населенных пунктах, 18 июня установят блокпосты. Медики и полицейские будут проверять температуру.

"Вводят блокпосты, чтобы ограничить въезд прежде всего на те территории и в те населенные пункты, где фиксируются вспышки заболеваемости", – подчеркнул Петров.

Также на территории сел Колочава, Негровец, Синевир решили приостановить работу всех учреждений (в том числе работу рынка в селе Колочава), за исключением продуктовых магазинов, аптек и автозаправок, до урегулирования эпидемической ситуации.

"Будем возвращаться к серьезным ограничениям. Это, прежде всего, касается детских садов, из-за высокой статистики инфицирования детей. Есть вопросы к работе муниципального транспорта: пока еще не решили, будем ли ограничивать", – отметил глава ОГА.

Facebook Алексея Петрова

В свою очередь офицер резерва Вооруженных сил Украины Мирослав Гай в Facebook написал, что в области сложилась печальная ситуация, о чем ему рассказали родственники.

"Позвонили родственники из Закарпатья. Говорят там очень плохая ситуация с коронавирусом. Что болеют целыми селами. Не знаю, насколько правда, но они очень напуганы, и даже думают отменить празднование юбилея тестя. Многие просто не обращаются в больницу, болеют целыми семьями дома. Какой-то трэш", – рассказал он.

Facebook Мирослава Гая

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 17 июня, в Украине официально подтверждены 33 234 случая коронавирусной инфекции. Из них 758 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 943 человека (+31 за сутки), а 14 943 пациента (+415) полностью побороли болезнь.

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