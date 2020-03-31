По состоянию на понедельник, 30 марта, в Закарпатской области на самоизоляции находились 12 тысяч 329 человек.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА заявил заместитель главы облгосадминистрации Игорь Шинкарюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По состоянию на 30 марта на Закарпатье 12329 человек находятся на самоизоляции на территории области", – уточнил он.

На Закарпатье из-за COVID-19 12 тысяч отправили на самоизоляцию zik.ua

Шинкарюк добавил, что эта цифра меняется ежедневно, потому что люди продолжают возвращаться домой из-за границы.

Замглавы ОГА также сообщил, что кроме лиц, которые заехали на территорию области с других стран, есть также люди, которые вернулись домой через Львовскую область.

Данные об этих лицах собирает власть на местах, они ежедневно мониторят ситуацию в городах, селах и ОТГ области, также контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что количество зараженных коронавирусом в Закарпатской области может достигать 5 тыс. человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!