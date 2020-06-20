На Закарпатье инфекционки переполнены больными с COVID-19: медики забили тревогу

Реанимационные отделения в опорных больницах на Закарпатье переполнены больными с COVID-19.

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Об ухудшение эпидситуации на брифинге в субботу, 20 июня, сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает "Укринформ".

"Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены.

За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", – сказал он.

Поляк добавил, что лечение в стационаре пациентов с новой инфекцией длится около трех недель.

"Мы очень мало принимаем больных, потому что ежедневно выписываем очень малое количество. Лечение в среднем длится три недели", – отметил главврач.

Так, по состоянию на утро 20 июня в больницах первой волны в области было 179 больных. 19 июня выписали лишь 11 человек.

Поляк добавил, что с 19 июня больных COVID-19 начали направлять в районные больницы. В некоторых районах – Хустском, Свалявском, Иршавском – медучреждения также переполнены. В каждой из них находятся более 30 инфицированных.

Статистика по COVID-19 в Украине. СНБО

Статистика по COVID-19. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 994 человека (+9 за сутки), при этом полностью побороли болезнь 16 406 пациентов (+373).