На Закарпатье экстренно закрыли "скорую": на станции вспышка коронавируса

У 16-ти из 25 работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, которые прошли тестирование методом ПЦР, выявлен COVID-19. Станцию временно закрыли.

Об этом рассказали в Мукачевском городском совете в Facebook. Кроме того, также коронавирус обнаружен у трех контактных лиц.

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"У 16-ти из 25 работников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, которые прошли тестирование методом ПЦР, выявлен COVID-19. Также коронавирус обнаружен у трех контактных лиц" – говорится в сообщении.

Как проинформировали в горсовете, комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение принять немедленно все необходимые меры для локализации очага заболевания и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Мукачевской ОТГ. Работники скорой отправлены на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие дни ПЦР-тестирование. Пока не будут известны результаты исследований, станция ​​скорой медицинской помощи временно закрыта.

Сообщается, что руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить оказание неотложной медицинской помощи местным жителям.

Также в call-центре медицинского центра "Семья" будут привлечены специалисты, которые круглосуточно будут консультировать людей относительно выездов бригад скорой.

Отметим, Мукачево является вторым городом в Закарпатской области по количеству случаев коронавируса – у 375 закарпатцев подтвержден COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Украины, по состоянию на 27 апреля коронавирусом в стране заболело 1749 медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Мукачево у двух священников подтвердили наличие коронавируса.

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