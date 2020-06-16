На Закарпатье девушка заявила об избиении в отделении полиции. Видео

Жительница поселка Межгорье Закарпатской области заявила, что ее якобы избили прямо в отделении полции.

Девушка записала видеообращение, в котором утверждала, что женщина-полицейская нанесла ей физические повреждения. Ролик размещен в Youtube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам девушки по имени Валерия, инцидент произошел в Межгорском отделении полиции в ночь с 13 июня на 14 июня. Девушка рассказала, что она с подругами отдыхала в пгт. Межгорье на аллее. К ним подошли молодые люди, начали оскорблять, вели себя агрессивно, использовали нецензурную лексику.

После чего девушки вызвали полицию, Валерию и одного из ребят отвезли в участок для выяснения обстоятельств. Там, по словам девушки, женщина-полицейская издевалась над ней, в то время как ее коллеги-мужчины просто наблюдали и улыбались.

"Она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. "Я должна за тебя вставать, не высыпаться"... Она вскочила на меня, поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но она начала меня толкать в живот", – рассказала девушка, показав синяки на спине и руках.

Девушка также заявила, что после инцидента ей пришлось колоть успокаивающие, потому что у нее есть проблемы со здоровьем.

Валерия говорит, что снова обратилась в полицию, где из нее "сняли" побои.

В Главном управлении полиции Закарпатской области сообщили, что начали служебное расследование относительно инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.