На Закарпатье члены ОИК отравились оливье и не могут подсчитать голоса

На округе №70 на Закарпатье в Сваляве члены комиссии до сих пор не могут подсчитать голоса избирателей, голосовавших на внеочередных выборах в Верховную Раду, потому как отравились оливье.

Об этом сообщает телеканал Sirius. Всего некачественными продуктами отравились 10 членов ОИК, два полицейских, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.

Новости Под Киевом избирательная комиссия считала голоса в кафе

По словам председателя комиссии Василия Кошеля, заказывали еду в ресторане неподалеку. За врачебной помощью официально обратились 6 человек. 4 члена ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы.

У всех пострадавших одинаковые симптомы: высокая температура за 40, рвота и диарея.

В то же время на сайте ЦИК указано, что подсчет голосов на данном округе завершен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном из избирательных участков во время прохождения парламентских выборов в Украине заметили кастрюлю-сейф.

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