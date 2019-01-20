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На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии

1.8тЧитать материал на украинском

В селе Зняцево Закарпатской области в результате столкновения автомобиля Toyota с минивэном Volkswagen, последний влетел в местное кафе.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на странице группы "Ужгород" в Facebook, предположив, что виновник аварии был пьян.

"Дорога из Ужгорода в Мукачево. В селе Зняцево Toyota и VW. Водитель Тойоты (житель Раховщины) виноват и был пьяным за рулем. От прохождения освидетельствования на алкоголь отказался", – написал он.

На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии

Facebook Глагола

На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии
На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии
На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии
На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии
На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии
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Как сообщает местное издание 0312.ua, ссылаясь на информацию патрульной службы, авария обошлась без пострадавших. Водитель Toyota проигнорировал ситуацию на дороге, не справился с управлением, выехалнa встречную полосу движения и столкнулся с VW.

"Нa водителя Toyota составлен протокол зa ст. 124 КпПАУ. У него были обнаружены признаки aлкогольного опьянения. Он отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение в присутствии двух свидетелей - за это патрульные также составили протокол", – сказано в сообщении.

На Закарпатье автомобиль влетел в кафе из-за пьяного водителя: фото страшной аварии

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Место
Украина
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