На юге Украины выпал желтый снег: опубликованы фото

В Одесской и Николаевской областях выпал снег с желтым оттенком.

"В минувшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов северной Африки", - сообщает Укргидрометцентр в своем Facebook.

Образцы снега были направлены на исследование в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, пишет Novosti-n.

По словам экспертов, кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне.

Для людей, животных и растений осадки якобы не опасны.

Как сообщал "Обозреватель", на Донбассе выпал разноцветный снег.