Посольство Украины в США поблагодарило сеть ресторанов быстрого питания McDonald's за поддержку украинского языка.

Таким образом дипломаты отреагировали на языковой скандал вокруг McDonald's в Украине. Их реакция обнародована в Twitter ведомства.

"Мы понимаем McDonald's, названия еды на украинском звучат намного вкуснее. Большое спасибо за твердую позицию относительно украинского языка в меню", – сказано в сообщении.

Также в посольстве добавили: "Теперь мы можем сказать: "Учите украинский с McDonald's"".

Twitter посольства Украины в США

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал вокруг McDonald's в Украине вспыхнул из-за того, что в меню терминала самообслуживания было предложено два языка – украинский и английский. Некоторых возмутило отсутствие русского, однако украинцы вступились за сеть ресторанов.