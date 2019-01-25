На выходных завалит снегом: синоптики сделали опасный прогноз

В Украине на выходных, 26 и 27 января, ожидаются сильные снегопады и заморозки до -14.

Не отступит также пока и гололедица, сообщает Укргидрометцентр, поэтому водителей предостерегли от длительных поездок.

К концу недели предупредили о повышении уровня опасности погодных условий – прирост снежного покрова в отдельных регионах достигнет 15 см.

Українська правда

В субботу, 26 января, синоптики прогнозируют небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, в центральных и восточных областях днем ​​небольшой мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Отмечается, что температура ночью 5-10°, в северных, Полтавской и Харьковской областях до 14 ° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

В южной части небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, местами туман; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6 ° тепла (в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11° ).

На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 26 января небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

В воскресенье, 27 января, ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем ​​в Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица. В южной части ожидаются дожди с мокрым снегом.

Холоднее всего будет на западе – до -7.

Об ухудшении погодных условий предупредили также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сообщается о желтом уровне опасности.

В Киеве 27 января небольшой снег днем и ночью. Температура опустится до -6.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве на выходных 26-27 января ожидается резкое повышение температуры и возобновление снегопадов.

Ранее появился подробный прогноз погоды на февраль в Украине.

С 5 февраля ожидается резкое снижение температуры – похолодать может до -30. В последние дни января ожидается оттепель. Но продлится она лишь до начала февраля.

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