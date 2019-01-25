|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

На выходных завалит снегом: синоптики сделали опасный прогноз

621Читать материал на украинском

В Украине на выходных, 26 и 27 января, ожидаются сильные снегопады и заморозки до -14.

Не отступит также пока и гололедица, сообщает Укргидрометцентр, поэтому водителей предостерегли от длительных поездок.

К концу недели предупредили о повышении уровня опасности погодных условий – прирост снежного покрова в отдельных регионах достигнет 15 см.

Новости
В Киеве резко изменится погода: синоптики уточнили прогноз на выходные

На выходных завалит снегом: синоптики сделали опасный прогноз

Українська правда

В субботу, 26 января, синоптики прогнозируют небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, в центральных и восточных областях днем ​​небольшой мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Отмечается, что температура ночью 5-10°, в северных, Полтавской и Харьковской областях до 14 ° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

На выходных завалит снегом: синоптики сделали опасный прогноз

В южной части небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, местами туман; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6 ° тепла (в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11° ).

На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 26 января небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

На выходных завалит снегом: синоптики сделали опасный прогноз

В воскресенье, 27 января, ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем ​​в Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица. В южной части ожидаются дожди с мокрым снегом.

Холоднее всего будет на западе – до -7.

Об ухудшении погодных условий предупредили также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сообщается о желтом уровне опасности.

На выходных завалит снегом: синоптики сделали опасный прогноз

В Киеве 27 января небольшой снег днем и ночью. Температура опустится до -6.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве на выходных 26-27 января ожидается резкое повышение температуры и возобновление снегопадов.

  • Ранее появился подробный прогноз погоды на февраль в Украине.

  • С 5 февраля ожидается резкое снижение температуры – похолодать может до -30. В последние дни января ожидается оттепель. Но продлится она лишь до начала февраля.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги