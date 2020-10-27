На выборах в Украине один человек умер, скорую вызывали 250 раз, – Ляшко

Во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали полсотни человек, а один умер еще до приезда скорой.

Об этом в эфире "Громадське радіо" сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он также рассказал о соблюдении членами участков и избирателями противоэпидемических требований.

"Зарегистрировано 250 вызовов скорой на участки, 50 человек госпитализированы, один скончался из-за остановки сердца, – отметил заместитель главы Минздрава.

По его словам, в целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм по сдерживанию распространения коронавируса, прописанных в постановлении Кабинета министров.

"Грубых нарушений не было. Чаще всего на избирательных участках встречалось несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", – добавил Ляшко.

Он убежден, что местные выборы в Украине не должны привести к всплеску коронавирусной инфекции.

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