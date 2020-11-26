На "вооружении" ВСУ появится резиновая военная техника. Фото

В Украине показали первый резиновый надувной образец "военной техники", которая предназначена для введения в заблуждения противника.

Разработку презентовали 26 ноября на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области во время учений, сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине представили надувную военную технику. Facebook фонда "Повернись живим".

Макет надувной самоходной гаубицы 2С3 "САУ" получил положительные отзывы и высокую оценку от командования Генерального штаба, Сухопутных войск и командиров боевых подразделений.

"Вместе с действующими военными еще в 2018 году начали работу над созданием макетов артиллерийского вооружения. Месяцы изнурительной проектной работы и производства, активная работа над ошибками и усовершенствованием. И конечно завершающим этапом было боевое крещение на востоке. И вот финиш", – отметил волонтер фонда Андрей Римарук.

На "Широком Лане" показали надувную военную технику. Facebook фонда "Повернись живим".

По его словам, разработка готова вводить в заблуждение противника. Также она поможет в проведении подготовки личного состава в учебных центрах.

Как уточнил журналист Александр Махов, такую "САУ" можно надувать за 20 минут. С расстояния нескольких километров, с беспилотника или через тепловизор макет невозможно отличить от настоящей самоходки.

Надувная САУ. Facebook фонда "Повернись живим".

Он добавил, что в дальнейшем будут созданы подразделения ВСУ, которые будут использовать "технику" на фронте.

Facebook фонда "Повернись живим".

Facebook Александра Махова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре украинские военные получили партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.