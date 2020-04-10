Волынь вслед за Закарпатьем ужесточила карантин: какие новые правила

Жителям Волынской области запретили выходить из дома по выходным, начиная с 11 апреля.

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Как сообщила пресс-служба Волынской ОГА, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Юрий Погуляйко

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией", – заявил председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

По его словам, если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина область выйдет в мае, а не в сентябре, как прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителям Закарпатской области запретили выходить из дома с обеда субботы до утра понедельника из-за эпидемии коронавируса.