На Волыни у ребенка обнаружили коронавирус

В Волынской области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. К тому же пациентом оказалась 7-летняя девочка.

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Об этом сообщили в Волынской ОГА. Отмечается, что 23 марта мама с ребенком, у которого наблюдались симптомы заболевания, обратились к семейному врачу в амбулаторию.

"Ребенку проведения экспресс-тесты на грипп А и В – результат отрицательный, поэтому семейный врач решила провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у нее и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр", – говорится в сообщении.

По словам медиков, при осмотре у нее обнаружили температуру 37,2, кашель, пульсоксиметрию – насыщенность кислородом крови – 98%. Но 23 марта вечером температура тела девочки составляла уже 38,2. На следующий день, 24 марта, ее состояние улучшилось, но в то же время у ребенка было получен положительный результат ПЦР на COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время девочка чувствует себя хорошо и, в соответствии со стандартом медицинской помощи, в госпитализации не нуждается, зато наблюдается семейным врачом. Вместе с родителями она находится в изоляции.

"По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендовано самоизоляцию", – добавили в ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта коронавирус COVID-19 зарегистрировали у пациентки с Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

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