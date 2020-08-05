На Волыни священник РПЦ "случайно" поздравил Путина с Днем ангела: местные закрыли его храм

Дарья Дурова Общество 23:10, 5.08.2020 Обновлено: 23:24, 5.08.2020

Жители села Галиновка Волынской области закрыли местный храм РПЦ в Украине (УПЦ МП), настоятель которого Алексей Шаран ранее поздравил Владимира Путина с Днем ангела.

Люди повесили на двери церкви свой замок, сообщило издание "Буг". Отмечается, что на поздравление, адресованное президенту России, обратил внимание местный журналист Алексей Биянов.

Он показал скриншот комментария Шарана в Facebook, где тот желает Путину "здоровья, терпения и оптимизма".

Комментарий священник оставил под фото Путина.
Facebook / Алексей Биянов
Поздравление главы РФ.
Facebook / Алексей Биянов
Скриншот

Кроме того, на странице церковника нашли посты, где он поздравляет с Днем победы 9 мая и призывает отказаться от маков – символа Дня памяти и примирения.

На сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви Алексея Шарана называют "главой епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами".

Скриншот
Скриншот

После публикаций в местных СМИ о поздравлении священник заявил, что отправил сообщение Путину якобы случайно.

"28 июля я приветствовал именинников, как всегда, с Днем ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали и я поздравление удалил", – написал он. Шаран добавил, что не хотел никого обидеть.

Однако, 5 августа жители села Галиновка повесили свой замок на храм преподобного Сергия Радонежского. Также прихожане хотят устроить собрание, где будут обсуждать случившееся вместе со священником.

Алексей Шаран.
Буг
Священник высказался о ситуации.
Скриншот
Алексей Шаран.
Буг

Как писал OBOZREVATEL, ранее киевский Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП опубликовал в Facebook пост, где чествовал погибших российских воинов.

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