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На Волыни священник РПЦ "случайно" поздравил Путина с Днем ангела: местные закрыли его храм

Дарья Дурова
Общество
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Украинский священник поздравил Путина

Украинский священник поздравил Путина.

Жители села Галиновка Волынской области закрыли местный храм РПЦ в Украине (УПЦ МП), настоятель которого Алексей Шаран ранее поздравил Владимира Путина с Днем ангела.

Люди повесили на двери церкви свой замок, сообщило издание "Буг". Отмечается, что на поздравление, адресованное президенту России, обратил внимание местный журналист Алексей Биянов.

Он показал скриншот комментария Шарана в Facebook, где тот желает Путину "здоровья, терпения и оптимизма".

Комментарий священник оставил под фото Путина.

Комментарий священник оставил под фото Путина. Facebook / Алексей Биянов

Поздравление главы РФ.

Поздравление главы РФ. Facebook / Алексей Биянов

Скриншот

Скриншот

Кроме того, на странице церковника нашли посты, где он поздравляет с Днем победы 9 мая и призывает отказаться от маков – символа Дня памяти и примирения.

На сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви Алексея Шарана называют "главой епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами".

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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После публикаций в местных СМИ о поздравлении священник заявил, что отправил сообщение Путину якобы случайно.

"28 июля я приветствовал именинников, как всегда, с Днем ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали и я поздравление удалил", – написал он. Шаран добавил, что не хотел никого обидеть.

Однако, 5 августа жители села Галиновка повесили свой замок на храм преподобного Сергия Радонежского. Также прихожане хотят устроить собрание, где будут обсуждать случившееся вместе со священником.

Алексей Шаран.

Алексей Шаран. Буг

Священник высказался о ситуации.

Священник высказался о ситуации. Скриншот

Алексей Шаран.

Алексей Шаран. Буг

Как писал OBOZREVATEL, ранее киевский Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП опубликовал в Facebook пост, где чествовал погибших российских воинов.

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