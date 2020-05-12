В Ковеле Волынской области зафиксировали 18 новых случаев заражения COVID-19. Вспышка произошла после того, как прихожане на Пасху посетили церковь Архистратига Михаила (УПЦ МП).

Об этом рассказала главный санитарный врач области Наталия Янко, передают "Волинські новини".

"Во время эпидемиологического исследования установлено, что 18 человек заболели после посещения церкви Архистратига Михаила. Они посещали церковь в поминальные и пасхальные дни – это вписывается в инкубационный период 14 дней. Также зарегистрирован случай заболевания и у настоятеля храма. Женщина, которая убирала в церкви, умерла", – сообщила медик.

Церковь Архистратига Михаила (УПЦ МП)

Янко отметила, что в течение последних дней зарегистрировано более 30 новых случаев заболевания коронавирусом.

Также отмечается, что вспышка COVID-19 произошла в поселке Череваха Маневицкого района среди прихожан баптистской церкви христиан веры евангельской. Болезнь подтверждена у 12 человек, в том числе у пресвитера церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области церковники с подозрением на COVID-19 отказались от тестирования.

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