На Волыни простились с молодым офицером ВСУ, погибшим на Донбассе

В городе Любомль Волынской области 23 апреля провели в последний путь лейтенанта 28 ОМБр ВСУ Андрея Шинкарука, который погиб от рук российских оккупантов в зоне ООС.

Как сообщает "Любомль район", отпевание защитника состоялось в храме Архистратига Михаила. После этого у памятной стелы "Герои не умирают" состоялась церемония прощания с погибшим. Почтить память воина пришло множество людей.

Напомним, что тело Андрея Шинкарука привезли в родной дом накануне ночью. Как сообщается на сайте Волынской ОДА, распоряжением главы области Юрия Погуляйко 23 апреля объявлено на Волыни днем траура в связи с похоронами молодого Героя.

Андрей Шинкарук Пресс-служба 28 ОМБр ВСУ

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

На всей территории Волынской области на домах и зданиях органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций приспустили государственные флаги Украины.

Напомним, что Андрей Шинкарук родился 16 июля 1991 года в Любомле. На войне он был с 2014 года, защищать Украину начинал в составе 1-го ОМПБ "Волынь".

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

"Противник открыл обстрел по нашим позициям вблизи Марьинки с противотанкового гранатомета. Андрей перемещался, проверял свои позиции, когда неподалеку упал снаряд. Осколками ему посекло правый бок. Там множественные осколочные ранения. Их очень много было, они оказались несовместимы с жизнью. Андрей Шинкарук погиб на месте", – рассказала об обстоятельствах его гибели пресс-офицер 28-й ОМБр Алина Демченко.

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Похороны Андрея Шинкарука "Любомль район"

Как сообщал OBOZREVATEL:

лейтенант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ Андрей Шинкарук погиб во время обстрела террористов 20 апреля.

Павшему воину было 28 лет. Он не успел создать семью. Его побратимы из бригады пообещали, что отомстят за его смерть.

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