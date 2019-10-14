На Волыни пропал известный чиновник: в сети просят о помощи

В субботу, 12 октября, в Любешевском районе Волынской области пропал без вести директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик.

Лодка, на которой он рыбачил еще с тремя мужчинами, перевернулась из-за сильного ветра. Об этом пишет ВолиньPost.

Отмечается, что его товарищи остались на месте ЧП, а Веремийчик поплыл к берегу, чтобы позвать на помощь. Впоследствии чиновник исчез.

Алексей Веремийчик пропал на озере на Волыни konkurent.in.ua

Алексей Веремийчик пропал на озере на Волыни lutsk.rayon.in.ua

Близкие Веремийчика организовали поисковую группу. Подробности появились на страницах друзей мужчины в Facebook. Отмечается, что к операции привлекли водолазов, самолет, 3 коптера, лодки, ГСЧС, полицию и местных рыбаков.

По состоянию на утро 14 октября дно озера было обследовано. Вестей о Веремийчике нет.

Его жена Анна призвала всех молиться за здоровье супруга, а также обратилась за помощью к СМИ и гражданам, у которых есть соответствующее снаряжение.

Алексей Веремийчик пропал на озере на Волыни konkurent.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по дороге из Польши в Днепр исчез Виталий Иванович Киселев. Семья попросила помощи в сети.

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