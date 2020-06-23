На Волыни после богослужения вспыхнул коронавирус: заражены десятки людей

В Ратновском районе Волынской области обнаружили 29 новых случаев заражения COVID-19.

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Большинство инфицированных посещали совместные богослужения на дому. Об этом во время брифинга 22 июня сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, передает Gazeta.ua.

"Больше всего людей заболели в Ратновском районе – 29 человек. Из них 20 человек были прихожанами одной из религиозных общин, которые осуществляли совместные богослужения в жилых домах по 10 человек", – рассказала Щербак.

Чиновник отметила, что на данный момент Волынь не готова к очередному этапу ослабления карантина. В регионе есть все основания для усиления карантина.

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