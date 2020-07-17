На Волыни попрощались с полковником ВСУ: жизнь ветерана войны на Донбассе унес рак

На Волыни 17 июля провели в последний путь защитника Украины – бывшего полковника 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сулимова.

Его сердце остановилось 15 июля в Киевском военном госпитале – после длительного лечения и реабилитации в результате полученной на войне онкологии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Воронкова.

"До сих пор не верю, а главное не могу понять – почему так?? Очень болит внутри, не хватает воздуха... Покойся с миром", – написала она.

Полковник ВСУ Сергей Сулимов (Facebook Nataly Voronkova)

По ее словам, родные долго боролись за жизнь Сергея, а волонтеры помогали как могли.

Житель Руслан Телипский в Facebook добавил, что до 59-й ОМПБ Сулимов также служил в 51-й ОМБр, участвовал в АТО/ООС с 2014 по 2019 годы, пока врачи не констатировали рак лимфоидной ткани.

С Сулимовым попрощались во Владимире-Волынском (Facebook Nataly Voronkova)

Прощание с мужественным воином прошло на центральной площади Героев во Владимире-Волынском. Присутствующие собратья полковника выразили искренние соболезнования его родным и близким по поводу невосполнимой утраты.

"От собратьев только лучшие слова как о человеке и офицере и добрые и веселые воспоминания, связанные с ним. Нам всем будет тебя не хватать, твоей искренней мягкой улыбки, которая до сих пор перед глазами", – подчеркнула Воронкова.

Жизнь ветерана войны в Донбассе Сергея Сулимова забрал рак (Facebook Ruslan Telipskyi)

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владимире-Волынском (Волынская область) 20 июня попрощались с украинским военным 503-го отдельного батальона морской пехоты Ильей Струком, погибшем от пулевого ранения 17 июня на Донбассе.