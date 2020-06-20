На Волыни попрощались с морпехом Ильей Струком, погибшим на Донбассе. Фото

На Волыни попрощались с морпехом Ильей Струком

Во Владимире-Волынском (Волынская область) 20 июня попрощались с украинским военным 503 отдельного батальона морской пехоты Ильей Струком, погибшим от пулевого ранения 17 июня на Донбассе.

Проститься с защитником Украины на площадь Героев пришло около сотни горожан, представители духовенства и власти, а также боевые побратимы военного, сообщает "Буг".

После общегородского прощания и литии погибшего Героя похоронили на кладбище в селе Поничев Владимир-Волынского района.

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

19 и 20 июня на всей территории области объявили Днями траура.

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Напомним, накануне, 19 июня, на границе Ровенской и Волынской областей волыняне встретили кортеж с телом погибшего морпеха на коленях. После отправки короткой панихиды тело юноши увезли в родное село Летничье Владимир-Волынского района.

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Прощание с Героем Ильей Струком bug.org.ua

Илья Николаевич Струк родился 1 августа 1995 года в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области. Защищать Украину от российской агрессии он отправился среди первых, еще в 2014-м. Тогда ему было всего 19 лет. Матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты служил в подразделении гранатометчиками. Мечтал стать священником, поступил в духовную семинарию.

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