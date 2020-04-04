В Волынской области умер водитель скорой помощи Старовыжевской центральной районной больницы, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации в Facebook. Уточняется, что мужчина скончался в больнице в Луцке 3 апреля. Инфекцию у него подтвердил ПЦР-тест.

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В Волынскую областную инфекционную больницу украинец был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Ему было 62 года.

Местное издание "Волиньpost" пишет, что водитель "скорой" почувствовал у себя симптомы, похожие на признаки COVID-19, за несколько дней до госпитализации. Он пытался лечиться дома, но его состояние ухудшилось.

Больного транспортировали сначала в больницу в городе Ковель, после чего перевели в областную инфекционную больницу.

"Мужчина имел признаки пневмонии, однако, за исключением низкой сатурации, его состояние было нормальным", – отметили журналисты.

Предварительно, погибший контактировал с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, именно он и был источником заражения.

На Волыни водитель "скорой" умер от коронавируса Коллаж

Всего по состоянию на 10:00 4 апреля в Волынской области зарегистрировано 17 случаев COVID 19. С подозрением на коронавирус 15 человек.

Всего за период наблюдения по области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 обследовано 193 человека.

Напомним, ранее в Луцке от коронавируса умер врач-гинеколог областной больницы Орест Тимчак. Диагноз COVID-19 у него подтвердили посмертно.

Карта СНБО, показывающая количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине по регионам Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования COVID-19. Из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Заражения коронавирусом зафиксировано у 78 детей.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса уже больше 1,1 млн. В Италии больных уже более 100 тысяч, однако общая динамика постепенно улучшается. Обнадеживающая статистика наблюдается и в Испании.

При этом более 50% случаев COVID-19 обнаружено в странах "Большой семерки".

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