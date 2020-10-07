На Волыни мужчину задержали за развращение 14-летнего парня

В Нововолынске задержали 38-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении 14-летнего подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области. Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 6 октября.

"На месте правоохранители провели оперативные мероприятия и в течение нескольких часов установили причастность к совершению преступления ранее судимого 38-летнего уроженца Любомля", – сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения в содеянном и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает, в частности, до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемым в изнасиловании и совращении одиннадцати девочек во Львове оказался "христианский проповедник" и глава благотворительной организации. Он организовал лагерь, где в течение многих лет и удовлетворял свои преступные желания, а родители полностью доверяли "святому человеку".