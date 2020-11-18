На Волыни мужчине "приписали" COVID-19 и похоронили в мешке

В Волынской области семья умершего жителя села Горькая Полонка заявила, что не смогла должным образом попрощаться и похоронить его. По их словам, причиной смерти мужчины был инсульт, однако медики якобы приписали ему COVID-19.

Поэтому волынянина похоронили без отпевания и в мешке, а спецкостюмы рабочих бросили просто в яму с покойником. Об этом сообщает "ТРК Аверс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инсульт у 63-летнего жителя села случился 3 ноября, тогда же его отвезли в Луцкую районную больницу, а уже через два дня констатировали смерть. Жена покойного уверяет, что мужчине даже не проводили ПЦР-тест и в больничных выписках о коронавирусе у него не сказано.

Несмотря на трагическое известие, родственники сразу начали подготовку к похоронам. Они надеялись отдать дань покойному и достойно провести его в последний путь. Но после того, как им объявили диагноз COVID-19, обряд захоронения "сократился".

В справке о смерти мужчины нет данных о коронавирусе у него, заверила жена умершего скриншот

Так, с Луцкой райбольницы мужчину доставили в морг при городской клинической больнице. Гроб закапывали работники в спецкостюмах, которые позже, "как в помойку, бросили в яму". Кроме этого, к гробу не допустили ни родственников, ни священника. Также не позволили провести обряд погребения. Более того, за то, что привезли покойника с диагнозом "COVID-19", жена отдала 3,5 тысячи гривен.

Жена умершего волынянина Леся Бондарь скриншот

Со своей стороны медики утверждают, что мужчину с неподтвержденным диагнозом, но с подозрением на коронавирус похоронили по протоколу.

"Количество инсультов резко возросло. COVID-19 как раз дает много осложнений на свертываемость крови. И мы не знаем, что первое идет: коронавирус, или инсульт, развивающийся как осложнение от него", – пояснил директор Луцкой центральной районной больницы Сергей Коновал.

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