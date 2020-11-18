На Волыни мужчине "приписали" COVID-19 и похоронили в мешке
Жена умершего говорит, что в справке о смерти мужа нет данных о коронавирусе у него
Родным не разрешили отдать дань покойному и достойно попрощаться с ним
За то, что привезли покойника с таким "диагнозом", волынянка отдала 3,5 тысячи гривен
В Волынской области семья умершего жителя села Горькая Полонка заявила, что не смогла должным образом попрощаться и похоронить его. По их словам, причиной смерти мужчины был инсульт, однако медики якобы приписали ему COVID-19.
Поэтому волынянина похоронили без отпевания и в мешке, а спецкостюмы рабочих бросили просто в яму с покойником. Об этом сообщает "ТРК Аверс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что инсульт у 63-летнего жителя села случился 3 ноября, тогда же его отвезли в Луцкую районную больницу, а уже через два дня констатировали смерть. Жена покойного уверяет, что мужчине даже не проводили ПЦР-тест и в больничных выписках о коронавирусе у него не сказано.
Несмотря на трагическое известие, родственники сразу начали подготовку к похоронам. Они надеялись отдать дань покойному и достойно провести его в последний путь. Но после того, как им объявили диагноз COVID-19, обряд захоронения "сократился".
Так, с Луцкой райбольницы мужчину доставили в морг при городской клинической больнице. Гроб закапывали работники в спецкостюмах, которые позже, "как в помойку, бросили в яму". Кроме этого, к гробу не допустили ни родственников, ни священника. Также не позволили провести обряд погребения. Более того, за то, что привезли покойника с диагнозом "COVID-19", жена отдала 3,5 тысячи гривен.
Со своей стороны медики утверждают, что мужчину с неподтвержденным диагнозом, но с подозрением на коронавирус похоронили по протоколу.
"Количество инсультов резко возросло. COVID-19 как раз дает много осложнений на свертываемость крови. И мы не знаем, что первое идет: коронавирус, или инсульт, развивающийся как осложнение от него", – пояснил директор Луцкой центральной районной больницы Сергей Коновал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в одной из украинских районных больниц мужчина умер, отдав свой кислород больному COVID-19 сыну. Такой диагноз был у них обоих и кислород каждому давали только по 15 минут в день.
Трагический случай возмутил украинцев. Они раскритиковали власть за бездействие в борьбе с COVID-19, указав, что та потратила "коронавирусные" деньги на дороги, тогда как в медучреждениях страны нет кислорода для спасения больных.