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На Волыни молния убила коня и выбросила из повозки ребенка

1.3т Читать материал на украинском

На Волыни в селе Рудка молния убила коня и отправила в реанимацию мужчину, который ехал в подводе со своим сыном.

Об этом сообщает ТСН. 45-летний мужчина получил сильный удар током, а 14-летнего парня выбросило из повозки – он не пострадал.

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Гроза началась, когда семья возвращалась с поля. По словам мужчины, в их сторону ударило сразу три молнии, последняя попала именно в поводу.

После этого он потерял сознание. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам медиков, он чудом уцелел, учитывая мощность разряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молния разбила здание РГА на Кировоградщине. В результате инцидента возник пожар.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё это конечно печально. Но радует то, что нерабы пересели таки на гужевой транспорт. Цеевропа)))))))))))))))))
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