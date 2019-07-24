На Волыни молния убила коня и выбросила из повозки ребенка

На Волыни в селе Рудка молния убила коня и отправила в реанимацию мужчину, который ехал в подводе со своим сыном.

Об этом сообщает ТСН. 45-летний мужчина получил сильный удар током, а 14-летнего парня выбросило из повозки – он не пострадал.

Гроза началась, когда семья возвращалась с поля. По словам мужчины, в их сторону ударило сразу три молнии, последняя попала именно в поводу.

После этого он потерял сознание. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам медиков, он чудом уцелел, учитывая мощность разряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молния разбила здание РГА на Кировоградщине. В результате инцидента возник пожар.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!