На Волыни медики перекрыли дорогу: три месяца не платят зарплату. Видео

В пятницу, 20 ноября, в Волынской области работники областной психбольницы перекрыли межобластную трассу Луцк-Ривне, требуя выплатить задолженности по зарплате.

Как говорится в сюжете ТСН, медики уже три месяцы не получали денег за свою работу. По их словам, в последний раз им выплатили аванс 1500 грн в августе.

Исполняющая обязанности директора медучреждения Людмила Юрко сказала, что финансирование урезали, потому что объединили две психбольницы, а бюджет остался один.

"Национальная служба здоровья, с которой мы заключили договор, финансирует лишь одну больницу. Но нам присоединили еще одну больницу, без финансирования. В месяц нужно 5 млн 300 тысяч, а получаем 2 млн 200 тысяч, это может обеспечить потребности?" – сказала чиновница.

Отмечается, что без денег остались более 600 сотрудников больницы, а долг перед ними – уже почти 10 млн гривен.

Митинг медиков был более часа, но никто из руководства района и области к ним не приехал. Протестующие сказали, что если деньги не заплатят, то обещают протестовать уже в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи в Харькове устроили бунт и раскрыли всю правду работы на карантине.