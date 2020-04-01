"Нет сил молчать!" Мать 7-летней девочки с коронавирусом поделилась криком души

Мать 7-летней девочки из Волынской области, которая первой в регионе заболела коронавирусом, написала в сети о том, что пришлось пережить их семье.

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Душераздирающий пост появился на странице женщины под ником Svet Lana в Facebook.

"Накипело! Нет сил молчать! Самый страшный вирус – это человеческая агрессия и равнодушие. Я мама девочки, которую признали первой инфицированной СOVID-19 на Волыни. История такова: 18 марта, проснувшись утром, моя дочь начала покашливать. Меня сразу насторожило то, откуда взялся этот кашель, если дня за четыре до того она нигде не гуляла", – написала мать.

Мать 7-летней девочки с коронавирусом поделилась криком души

Уже к вечеру того дня у девочки поднялась температура, которую удалось сбить. 20 марта она снова пожаловалась на жар и родные вызвали "скорую". Врачи послушали девочку и не обнаружили никаких отклонений.

"Тесты на COVID-19! Еще с пятницы мы начали интересоваться тестами, где можно сделать, где можно приобрести, но столкнулись с тем, что нигде и практически никак, так как их нет, а если и есть, то неизвестно, где. Еще одна из причин, почему нам отказывали (когда мы по телефону спрашивали о тестах), потому что, как заверили нас, мы не в зоне риска: не были за границей, не общались с теми, кто приехал из стран с эпидемией, не были в контакте с инфицированными", – продолжила женщина.

Единственным опасным фактором мать девочки назвала то, что отец ребенка недавно приехал из Киева.

"В нашем случае у мужа, у меня и полуторагодовалого нашего сыночка вирус не обнаружен, остается только догадываться, откуда девочка в семь лет подхватила такую ​​опасность? А, возможно, вирус давно среди нас?" – удивилась жительница Волыни.

"Когда официально объявили результаты и весь интернет заполонили посты о нашем случае, я была потрясена поведением людей, я не осуждаю и не обвиняю никого, просто хочу сказать одно: в любой ситуации оставайтесь людьми. Я благодарна каждому, кто не испугался, каждому, кто поддержал и помогал, это невероятно бодрит и дает силы. Нашей семье выпал такой путь, и я хочу донести до каждого из Вас, не будьте равнодушны, ведь вы сами не знаете, что вас ждет и где именно!" – написала мать.

Как сообщал OBOZREVATEL, о коронавирусе у ребенка стало известно 25 марта. Всю семью изолировали.

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