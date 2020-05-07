На Волыни коронавирус вспыхнул в психбольнице: заболели медработники и пациенты

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Лабораторно диагноз COVID-19 там подтвердили у пятерых пациентов и десяти медработников.

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Об этом заявили в Офисе омбудсмена на странице в Facebook. Отмечается, что все контактные лица инфицированных сейчас находятся в изоляции, а тестирование других работников и пациентов больницы планируют продолжить 7 мая.

По словам медицинского директора с лечения Олицкого отделения Анны Бевко, четырех пациентов, у которых была повышенная температура, накануне перевели в инфекционную больницу.

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы вспышка COVID-19

В медучреждении заверяют, что во время карантина новых пациентов не принимали и никого не выписывали. Сейчас же в больнице провели дезинфекцию во всех помещениях, в каждом отделении осуществляется температурный скрининг.

Также подчеркивается, что весь медперсонал там обеспечен масками, защитными костюмами и щитками. Кроме этого, было передано 50 костюмов из Волынской областной психиатрической больницы Луцка.

При этом руководитель психиатрической больницы Людмила Юрка подчеркнула, что медучреждение все еще требует защитной одежды, так как до 1 апреля оно не было ими обеспечено вообще.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове две больницы №25 и 27 прекратили прием больных из-за массового заражения медиков коронавирусом.