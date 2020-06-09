На Волыни град размером с орех уничтожил урожай: поражающие кадры

Общество 11:18, 9.06.2020 Обновлено: 11:37, 9.06.2020

8 июня в Турийском районе на Волыни сильный град размером с орех уничтожил рассаду и овощи у местных жителей.

Люди делятся фотографиями последствий непогоды в соцсетях. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На Волыни град размером с орех уничтожил урожай: поражающие кадры
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Люди пишут, что стихия уничтожила весь их урожай.

"Град... Ничего целого не осталось..." – написала директор ООШ I-III степени села Овлочин Татьяна Терещук на своей странице в Facebook.

Льдинки толстым слоем засыпали огроды
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Каменское Днепропетровской области прошел сильный ливень с градом.

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