На Волыни годовалый малыш умер из-за популярного фрукта

В городе Владимир-Волынский Волынской области годовалый мальчик подавился зернышками граната. Малыша сразу доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.

Несчастный случай произошел вечером в субботу, 19 октября. О трагедии, со ссылкой на собственные источники, сообщило издание "Район. Владимир-Волынский".

Отмечается, что мальчик в возрасте год и 10 месяцев, подавился зернышками граната, которые попали в дыхательные пути. Ребенка с асфиксией доставили в реанимационное отделение Владимир-Волынского территориально-медицинского объединения и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Утром 20 октября мальчика должны были отвезти в областную больницу, однако при выезде с территории ТМО он умер.

Малыш умер, подавившись зернышками граната Depo.ua

Главный врач медучреждения Александр Клачук рассказывать изданию о несчастном случае отказался.

"Я не хочу комментировать этот ужасный случай, потому что это трагедия для родителей. Скажу одно: ребенок попал к нам в крайне тяжелом состоянии", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области родители подозревают в пытках и убийстве 3-летней дочери. По словам матери, ребенок подавился яблоком.

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