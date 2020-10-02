На Волыни депутат умер от коронавируса

В Волынской области 1 октября от коронавирусной инфекции скончался депутат Рожищенского городского совета Антон Богдан.

Умершему было 62 года, сообщили в пресс-службе горсовета.

Он окончил Львовский политехнический институт. С 2006 года занимался частным предпринимательством.

Богдан занимал пост председателя постоянной комиссии городского совета по вопросам депутатской деятельности и этики, соблюдения прав человека, законности и правопорядка, земельной реформы, экологии и рационального использования природных ресурсов.

"Рожищенский городской совет глубоко скорбит по поводу смерти депутата и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память останется в сердцах тех, кто его знал. Мы скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении.

Антон Богдан. rozhrada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Тернопольской области 30 сентября от осложнений коронавирусной болезни умер врач-терапевт Иван Венжинович в возрасте 51 года. Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с COVID-19 на передовой.