На Волыни COVID-19 подхватили сотрудники лаборатории Минздрава

В Волынской области коронавирусом COVID-19 заболели четверо сотрудников отделения лабораторного центра Министерства здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Заведующая Любомльского межрайонного отделения Леся Ткачук уточнила "Украинской правде", что двое сотрудников госпитализированы, болезнь протекает в легкой форме. Еще двое находятся на самоизоляции.

Она отметила, что у первого пациента изначально не было симптомов болезни, поэтому женщина продолжала ходить на работу.

"Первое лицо заболело в быту. Течение болезни был бессимптомным, сотрудница ходила на работу. Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели", – рассказала Ткачук.

Коллегам, которые контактировали с больными, сделаны ПЦР-тесты, у 11 – негативный результат, еще один тест в работе.

По ее словам, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, халатами, защитными костюмами, перчатками и дезинфекторами.

Ткачук также отметила, что в Любомльском межрайонном отделении не проводят тестирований и исследований на коронавирус. Сотрудники отправляют тесты в Волынский областной лабораторный центр в Луцке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области на утро 16 мая зафиксировано 599 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 149. Всего в Украине COVID-19 заразились 17 858 человек.