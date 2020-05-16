На Волыни COVID-19 подхватили сотрудники лаборатории Минздрава

В Волынской области коронавирусом COVID-19 заболели четверо сотрудников отделения лабораторного центра Министерства здравоохранения.
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Заведующая Любомльского межрайонного отделения Леся Ткачук уточнила "Украинской правде", что двое сотрудников госпитализированы, болезнь протекает в легкой форме. Еще двое находятся на самоизоляции.
Она отметила, что у первого пациента изначально не было симптомов болезни, поэтому женщина продолжала ходить на работу.
"Первое лицо заболело в быту. Течение болезни был бессимптомным, сотрудница ходила на работу. Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели", – рассказала Ткачук.
Коллегам, которые контактировали с больными, сделаны ПЦР-тесты, у 11 – негативный результат, еще один тест в работе.
По ее словам, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, халатами, защитными костюмами, перчатками и дезинфекторами.
Ткачук также отметила, что в Любомльском межрайонном отделении не проводят тестирований и исследований на коронавирус. Сотрудники отправляют тесты в Волынский областной лабораторный центр в Луцке.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области на утро 16 мая зафиксировано 599 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 149. Всего в Украине COVID-19 заразились 17 858 человек.
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