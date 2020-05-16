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17 мая • обновлено в 02:32
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На Волыни COVID-19 подхватили сотрудники лаборатории Минздрава

5.6т
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В Волынской области коронавирусом COVID-19 заболели четверо сотрудников отделения лабораторного центра Министерства здравоохранения.

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Заведующая Любомльского межрайонного отделения Леся Ткачук уточнила "Украинской правде", что двое сотрудников госпитализированы, болезнь протекает в легкой форме. Еще двое находятся на самоизоляции.

На Волыни COVID-19 подхватили сотрудники лаборатории Минздрава

Она отметила, что у первого пациента изначально не было симптомов болезни, поэтому женщина продолжала ходить на работу.

"Первое лицо заболело в быту. Течение болезни был бессимптомным, сотрудница ходила на работу. Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели", – рассказала Ткачук.

Коллегам, которые контактировали с больными, сделаны ПЦР-тесты, у 11 – негативный результат, еще один тест в работе.

По ее словам, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, халатами, защитными костюмами, перчатками и дезинфекторами.

Ткачук также отметила, что в Любомльском межрайонном отделении не проводят тестирований и исследований на коронавирус. Сотрудники отправляют тесты в Волынский областной лабораторный центр в Луцке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области на утро 16 мая зафиксировано 599 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 149. Всего в Украине COVID-19 заразились 17 858 человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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