На Волынь напал опасный вредитель: в четырех селах ввели карантин

Борис Бондарь Общество 16:01, 16.07.2020 Обновлено: 16:01, 16.07.2020

В Луцком районе Волынской области обнаружили опасного карантинного вредителя – американскую белую бабочку, уничтожающую сельхозкультуры. В четырех селах с 15 июля ввели карантинный режим.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Волынской области. Карантин распространили на населенные пункты Мстишин – 376,82 га, Вербаев – 227,22 га, Лучицы – 143,79 га, Коршовец – 333,3 га.

Вредитель в Украине повреждает более 250 видов культур, среди которых самыми любимыми являются клен, шелковица, бузина, грецкий орех, вишня, слива, яблоня и другие плодовые культуры.

"Распространяется вредитель перелетами и за вегетационный период может преодолевать от 25 до 40 км. Гусеницы переносятся воздушными потоками, а способность их голодать в течение 2 недель приводит к тому, что они в поисках пищи могут перемещаться в различные районы, попав в транспортное средство, и, выжив, дают начало новым очагам", – сообщили в Госпотребслужбе.

В случае обнаружения американской белой бабочки специалисты посоветовали:

- собрать и уничтожить гусениц и кладки яиц;

- обрезать ветки с гнездами гусениц, потом сжечь;

- очистить деревья от наслоения коры;

- уничтожить растительные остатки;

- перекопать участок вокруг дерева;

- вылавливать с помощью феромонных ловушек и ловчих поясов;

- обработать инсектицидами и биопрепаратами в период возрождения гусениц.

- обработать деревья и кусты против вредителей по голой кроне (февраль – март).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, город Волочиск Хмельницкой области буквально накрыли дожди из личинок американской белой бабочки — карантинного вредителя. Они бросились на все зеленое.

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